武漢肺炎疫情尚未獲得控制，大陸境內城市多採取「封城」措施防疫，導致許多企業受到衝擊，因此開始放起無薪假。而先前因為一萬個口罩事件鬧得沸沸揚揚的汪小菲與大S夫婦，再被爆公司強迫放無薪假，不接受就資遣，引起關注；大S透過經紀人表示，共體時艱。

一名自稱是酒店的員工爆料，公司協議書上提到自2月1日起至3月31日為止，每月減少工作日最多7天，大家可以選擇是否願意配合，不同意的人將會收到遣散通知；但更不合理的是，部分願意配合公司的人居然也被遣散了，跟當初講的都不一樣，引起大家不滿。

對此汪小菲表示，一切都按照法律執行，絕對沒有強迫員工簽無薪假並遣散，百分之百尊重員工的個人意願；一切都是經過與員工開會討論，得出來的結果，而大部分員工皆同意與酒店一起度過難關，少部分不同意的，公司則按照流程進行遣散。

根據《聯合報》報導，妻子大S則透過經紀人表示，「多少有聽說一些，這次疫情全球經濟都受到衝擊，我們大家共體時艱，一起度過難關。」

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(中時電子報)