武漢肺炎疫情從年前爆發後確診人數、死亡人數不斷地上升，由於該病毒具有高傳染力的特性，讓大陸政府實施封城的禁令，希望能夠控制病情，但封城也讓各地大廠相當困擾，必須在避免疫情擴散以及兼顧產能間取得平衡點。

「如果回去深圳的話，下次回台灣就不知道是什麼時候了」在鴻海次集團深圳廠工作多年的的鄭姐苦笑道；年前返台後，每天都在擔心年後會不會被公司強硬要求「返穗」，「因為公司的命令很即時，很可能今天告知你，明天就要上飛了了」，幾乎萌生想離職的念頭。

「那時候台灣的口罩已經開始管制，每個地方都買不到，即使買到了也沒辦法全都帶出境，不是被台灣海關沒收就是被大陸海關沒收，且大陸的醫療不比台灣，怕得肺炎後可能真的就回不來了」，即使知道深圳當地政府已經封城防疫了，還是提心吊膽。

鄭姐解釋「因為大公司跟當地政府的關係比較好，很可能因此會放行企業私下開工，一旦廠內有疫情發生時，也會被以各種方式壓下，讓影響降到最低」，小公司就比較乾脆，索性就停工，等到疫情穩定。

而在還沒回大陸工作前，公司就規定能夠遠端工作的團隊每天都要到總公司，或者鄰近的公司上班，「但其實這個作法效率不高，因為整個團隊中負責硬體到軟體的人都要在，否則整個聯繫上都會出現問題，能夠有原本的50%工作效果就相當不錯了，所以有部分團隊目前已經在放無薪假」她說，除了有人在放無薪假外，等著回大陸工作的員工所領的薪水也會扣除海外加給，只剩底薪可以領。

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(中時電子報)