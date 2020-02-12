來自台灣上市食品大廠的李寬（匿名）必須立刻回大陸坐鎮。九日下午四點半，記者到松山機場飛天津的櫃台前，這是因疫情將取消天津直航前的最後一班直飛，「平時一定客滿，但今天只坐了五成。很多人都退票了。」櫃檯的票務人員說。李寬是零零星星的幾位Check

in旅客中的一位。

「這也算事小確幸吧！」李寬苦笑。他是派駐天津部門的總經理，一月二十二日獨自回台過年，陸配及小孩都留在天津，原定二月二日回天津，因疫情開工延後至十日，除他之外，其他台幹都仍在台灣「等候通知」。

十日上午八點半，李寬站在天津自家陽台上和記者通電話，「路上的車流不到平時的三分之一，多半都是公交車和計程車。」據了解，天津市民搭乘公交車、地鐵和計程車都必須檢查身分證；每戶人家發給一張外出卡，每戶每兩天允許一人外出一次。「街上七成以上的店家都歇業，只有少數供應民生需求的餐館、超市仍有營業著。」

他從台商微信群組裡了解，「幾乎沒有人工廠開工。除了醫療相關產業，其餘等候通知開工。」大概每家台商目前都已有台幹陸續抵津，「就是先來一兩位高幹，判斷和評估可否開工。」少數有開工的都不是生產業，而且所謂開工，是透過微信或電話，交辦及回報各種業務，「政府有規定，不得有超過八人以上的群聚行為。」

2月8日起，香港實施強制檢疫令，深圳灣口岸人流稀疏。（圖／報系資料庫）

據天津台商協會私下預估，天津各工廠恢復到五成以上的運轉，至少要到三月以後，整個二月的產能不到平時的二成。由於台幹抵達天津仍是要受到十四天的自我隔離，據說有台商已開始醞釀要對這兩周的隔離期實施「無薪假」。

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(中時電子報)