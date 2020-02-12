河南省省會鄭州早已封城，除了富士康外，鄭州知名台商就是「河南王」王任生旗下的丹尼斯百貨。依鄭州規範，服務業企業二月十六日二十四前不得復工復產，因此丹尼斯十七日才能復工，但百貨超市、生鮮市場仍照常營業。由於丹尼斯遍及河南十二座城市，本刊問到延後開工的損失，丹尼斯一名幹部表示：「無法估計。」

相形之下，廣東省虎門鎮算是少數十日準時復工的縣市。台灣某服裝電商在虎門的幹部Sam直白的說，「年營收4500萬人民幣、員工數100人以上企業根本難復工，其中光是『每人每天兩個醫療口罩，必須準備十四天以上存量』的復工條件，就難倒不少台商。每個一次性醫療用口罩30元人民幣起跳，還不一定買得到。」東莞的口罩荒比台灣還嚴重，幾乎不可能復工。

Sam五日從台北飛香港，再坐船到虎門，「過去這一個星期，除賣場外，街頭猶如空城，整個虎門幾乎沒有任何商業活動，連五星級飯店也處於半封狀態。估計要到2月17日以後才會陸續有工廠開工。」

虎門有亞洲五分埔之稱，是台商紡織廠的聚集重鎮，延遲復工連帶影響東南亞的服飾業。虎門台商分會表示，「光是『富民布料大市場』就足以讓整個華中、華南的服飾代工業跳腳。」會出現無薪假？一家虎門台商紡織廠私下透露，若疫情超過五月，恐怕有三成以上的台商會撐不下，介時要問的恐怕是「要不要關廠」！

這波疫情冰風暴也波及台灣電商業。本土電商LINE群組的新春焦點只有一個，就是大陸何時復工，「電商的貨源都來自大陸，遲遲無法復工將嚴重影響電商平台業者的經營，尤其2月10日起至4月29日，除了北京、上海、廈門及成都機場航線外，其餘台灣與大陸的客運航班全面暫停，更引發業者恐怕無貨可進、無貨可賣的狀況。」病毒無情，只能期待春暖疫情抑制前，對百業的衝擊及無薪假能少一些輕一些！

因應復工，大陸各生產重鎮掀起一片口罩荒，各大口罩工廠24小時趕製口罩。（圖／新華社）

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(中時電子報)