自武漢肺炎爆發以來，台北市長柯文哲發言屢屢成為眾矢之的，甚至被賦予「陰謀論」。不僅台灣民眾黨（民眾黨）和友柯民代路見不平，就連國民黨前立委、台北醫學大學教授陳宜民也看不下去。看似一場公共衛生議題引爆的口水戰，實則2年後的五合一選舉狼煙，已經悄悄點燃。

柯文哲脫口提及武漢台商隔離地點，並以醫師專業提出戴口罩和疫情防範的建議，卻隨即遭中央、綠營民代及網軍撲天蓋地撻伐。柯文哲噤聲數日後，2月7日再度開嗆：「我自己就是醫生，我們共同敵人是武漢肺炎，不想再跟1450網軍纏鬥。」

柯文哲日前不經意說溜嘴，暴露武漢台商包機返台後的隔離地點後，引爆綠營從行政機關到民代輪番猛轟；部分媒體更直指柯臉書粉絲專頁的按讚數連4天暴跌，是總統大選後最大跌幅。

即使柯文哲事後針對公布隔離地點一事道歉，隔日表示自己並無惡意，還解釋隔離地點是中央政府找的，台北市政府只負責支援，未來幾百人在隔離所，不可能家屬、周邊居民及支援的人力都不知道。他進一步表示，那麼龐大的計畫，與其掩藏不如公開透明，化解民眾心中的驚疑，甚至直接點名要中央流行疫情中心指揮官、衛福部長陳時中講清楚「什麼可以講、什麼不能講」，顯然強烈不滿民進黨的攻擊。

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(中時電子報)