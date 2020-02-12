2月8日，搭載1000多名台灣旅客的郵輪「寶瓶星號」返抵基隆港，中央流行疫情中心指揮官、衛福部長陳時中登船親臨第一線，以廣播安定旅客心情，當日晚間確認所有台灣人通過檢疫，可以下船返家。一家網路平台貼出陳時中的網路聲量，高於與寶瓶星號無關的台北市長柯文哲33.2倍，新聞媒體也紛紛跟進報導，「補槍」自爆隔離所後噤聲的柯文哲。

2020大選期間，柯文哲就曾在網路上宣告「自己可能成為『黑韓產業鏈』下一個目標」、「他們怎麼打賴清德、韓國瑜，之後就怎麼打柯文哲」。如今，高雄市長韓國瑜回歸市政，就在武漢肺炎蔓延之際，民進黨的「黑韓產業鏈」果然全力壓制身兼台北市長與民眾黨主席的柯文哲，企圖削弱2年後民眾黨在五合一縣市長選舉的威脅。

1月24日，行政院長蘇貞昌宣布「管制口罩出口」掀起論戰，接著柯呼籲民眾戴口罩，不僅與當時未戴口罩，卻四處趴趴走的總統蔡英文形成對比，也與中央流行疫情指揮中心的宣導相悖，點燃了「黑柯產業鏈」的第一把火。

然而，柯文哲擁有醫學專業，讓批評者很難施力，直到2月2日柯文哲受訪時，脫口說出武漢台商將安置隔離在陽明山台銀宿舍，整條黑柯產業鏈就此開始帶動風向「倒柯」。

一開始，前環保署副署長詹順貴批評「柯文哲的爆料經過精心算計」，接著民進黨立委范雲猛批柯文哲是「大嘴市長」，民進黨台北市議員王世堅則譏諷柯文哲「生雞卵無，放雞屎一堆，應該戴上防毒面具，封住自己的嘴巴」，更有大量網友跟進，重批柯缺乏公衛道德又充滿政治謀算。

「民進黨很會造神，從陳其邁、蘇貞昌、蔡英文到陳時中。」一名民眾黨人士說，柯文哲在防疫上是專家，示範口罩等都有專業的形象，但講出防疫隔離所位置一事被炒作，再對照陳時中落淚，兩者的落差就會很大，所以在這個節骨眼上，柯只能選擇低調回應，以減少形象損害。（記者∕吳嘉億）

陳時中親上第一線到寶瓶星號上並確認所有台灣人都通過檢疫，可以下船返家。（圖∕報系資料照）

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(中時電子報)