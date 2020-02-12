輝瑞X弘道《寒冬助老刻不容緩》，共融公園闖關遊戲身障長輩也能好好玩。（謝佳潾攝）

每到歲末年終，弘道老人福利基金會都會發起「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，藉由「除舊佈新、辦年貨、送年菜、圍爐餐、走春迎新年」等有「年味」的助老關懷服務，而今年屏東服務處與輝瑞藥廠志工們特別陪同31位獨居弱勢長輩走出家門，到共融公園闖關玩遊戲。

輝瑞藥廠支持弘道基金會寒冬助老專案，今年邁向第6年，每年都有全國各地的輝瑞志工攜家帶眷共同參與寒冬助老服務，善盡企業社會責任，協助長輩預防及減緩年老變衰弱的情況。

輝瑞南區業務處長蘇豐源表示，高齡化社會所衍生出的課題之一，就是弱勢獨居的長輩，因為身體退化、失能以及經濟狀況不佳等因素，只能待在家中，守著電視，逐漸失去與外界互動、連結的機會，因此盼能透過志工的陪伴，讓他們感受到溫暖及關懷；為他們帶來正向的力量。

志工們帶長輩到屏東第3座大型共融式遊戲場「屏東市和平公園」玩，它擁有全國第1座適合身障者玩的飛翔滑軌，坐輪椅的長輩也有專屬的盪鞦韆，因此坐輪椅的長輩都感到十分好奇，大家在遊樂設施前排排隊，緊張又興奮的心情全寫在臉上。

來自萬丹的87歲小金阿嬤坐在盪鞦韆裡，雙手握著可自行拉動鞦韆擺動的拉繩，玩得欲罷不能，完全不想停下來，志工還得提醒阿嬤要換下一位長輩玩，阿嬤則笑說：「幾十年沒玩了，還是這麼好玩，像是回到小時候」。

(中時 )