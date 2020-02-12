2020國民黨總統參選人韓國瑜，以260萬之差讓總統蔡英文成功連任，自己也面臨「罷韓」危機。曾在質詢期間對韓翻白眼的「白眼女神」、高雄市議員黃捷表示，自己收到不少勞工陳情雇主發出「無薪假同意書」；向勞工局求證，回應卻是「截至目前為止尚未收到任何相關陳情申訴」，讓他忍不住痛批：「市長防疫胡鬧，勞工局也當機？」

黃捷昨日（11）在臉書發文，內容如下：

近日新型冠狀病毒疫情延燒，許多人選擇減少外出以避免增加感染機會，因此旅遊業、航空業、餐飲業等等產業受到衝擊，我也收到不同產業別的勞工朋友向我陳情，有雇主發出「無薪假同意書」要大家共體時艱，輪流排休來因應疫情對於產業的收入衝擊。

我在第一時間向勞工局求證是否有收到相關陳情反映，勞工局卻向我表示截至目前為止「尚未收到任何相關陳情申訴」！

究竟是勞工局的申訴系統出了問題，還是市府已經失能到勞工朋友對其失去信任，才會在第一時間選擇與我陳情而非向勞工局申訴求助？難道勞工局在防疫工作上可以置身事外嗎？

我在此要強力呼籲高雄市對於「疫情無薪假」的因應要更敏銳！除了加強宣導，並且應「主動」針對這些受到疫情衝擊的相關產業別進行專案勞檢查核作業，而非被動慢半拍，等待申訴後再來進行處理。不要讓勞工處於疫情恐懼的同時，還要擔心工作權受到壓迫！

拜託局長強硬起來，春節假期已經結束，防疫、勞權都需要市府作為地方主管機關的強力支援！需要協助的朋友也請隨時向我們反映！

(中時電子報)