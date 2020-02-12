根據美國華裔流行病學者丁亮，日前警告各界武漢肺炎（2019-nCoV）的疫情很可能還要1個月才會到高峰期，讓各國政府以及科技、電子大廠相當頭痛，擔心疫情會影響到Q1、Q2的營收，許多大廠配和大陸當地政府政策開工，但也有上市的電子公司

另間在東莞設廠，號稱年終超過12個月上市電子公司，就不像鴻海一樣在意員工的安危；於該間電子廠工作多年的阿國爆料，在東莞封城後，公司還是要求台幹9日回到東莞10日如期開工，甚至表明「台幹不用隔離，直接上班」，無視當地政府「上門確認後，等通知才能開工」的規定。

阿國表示，雖然公司表明「不勉強台幹依計畫返崗」，但台幹若是不想回東莞工作，在滯台期間都必須用自己的假去扣抵，如果扣抵完了就是放無薪假，「可是這樣的規定出來，誰敢不回去工作，這一定會影響考績」。

「雖然公司說廠內的防疫措施都相當完整，但沒有人可以保證，不會有大陸同事謊報旅遊史或者自己的身體情況，只要有人是『無症狀病患』那整個工廠就會發生群聚感染，這根本草菅人命」阿國說。

根據主計處統計，目前台灣在大陸工作的人數約40.4萬，這還是有照實報稅統計，若加上沒有依法報稅的人數很可能上看50萬，而許多人如今都面對像阿國一樣的情況，在無薪假與生命間做出選擇。

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(中時電子報)