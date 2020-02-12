台微體(4152)2019年度營業費用為新台幣10.3億，年增加4.7％，淨損8.08億元，每股淨損為12.32元，表現較2018年度每股淨損14.37元來的好。

截至2019年12月31日止，台微體現金及約當現金及到期日超過三個月的定期存款(在公司的合併財務報表中分類為按攤銷後成本衡量之金融資產)為新台幣10.2億元，2018年底則為11.1億元。

台微體主要產品進展，關節炎長效止痛藥物TLC599的三期樞紐性臨床試驗，於2019年11月收進第一位受試者，並將於美國及澳洲共45個臨床試驗中心納入約500位受試者，以2：1：1的比例進行TLC599、地塞米松或安慰劑給藥。受試者可在第24週接受第二劑給藥，注射TLC599或安慰劑。試驗主要評估指標分別為在第16週和第40週，患者接受TLC599藥物或安慰劑組別的WOMAC疼痛指數緩解幅度比較。試驗估計約需一年完成收案；所有受試者的觀察期為52週。

另外，術後長效止痛藥物TLC590的二期臨床試驗於2020年1月開始首批受試者給藥，計畫納入共150位患有拇囊炎的病患，依照1：1：1的比例，於拇囊炎切除手術後進行TLC590、布比卡因或安慰劑的給藥。

(時報資訊)