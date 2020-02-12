富邦投信向台灣證券交易所遞件申請「富時越南30指數」、「道瓊布蘭特原油單日正向二倍ER指數」及「道瓊布蘭特原油單日反向一倍ER指數」資格認可，這是投信公司今年第1件(合計3檔)ETF標的指數資格認可申請案。

證交所表示，根據申請資料顯示，「富時越南30指數」係由FTSE International Limited所編製及維護，指數成分係由越南胡志明證券交易所中，考量外資持股限制以及流動性後，選取市值最大的30檔成分股所編製，採用調整後市值加權方式計算，綜合反映越南市場的股票價格表現。「道瓊布蘭特原油單日正向二倍ER指數」及「道瓊布蘭特原油單日反向一倍ER指數」係由標普道瓊斯指數公司(S&P Dow Jones Indices LLC)所編製及維護，兩指數係追蹤「道瓊布蘭特原油ER指數」單日報酬正向2倍及單日報酬反向1倍的報酬表現，「道瓊布蘭特原油ER指數」指數成分係英國洲際歐洲期貨交易所(ICE Futures Europe)掛牌交易之單一月份布蘭特原油期貨契約。

(時報資訊)