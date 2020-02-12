金管會因應新冠肺炎疫情影響，3日宣布將公開發行公司2020年1月營運情況的公告申報期限至15日。據金管會最新統計，目前已有74％上市櫃公司完成1月營收申報，但有20家已表示無法在15日前完成1月營收申報，另有48家尚無法確定或未回覆。

新冠肺炎疫情致使中國大陸延長春節假期，金管會3日宣布，將公開發行公司2020年1月營運情況的公告申報期限，由原訂的10日延後至15日，若仍有不可抗力因素無法如期申報，可依相關規定檢具無法如期申報理由、證明資料及擬展延期限，向金管會申請核准。

證期局副局長蔡麗玲表示，應申報營運情況的上市櫃公司共有1715家，截至11日上午11點止已有1261家完成1月營收申報，占比達74％。而尚未申報的454家中，共有20家公司回報無法在15日前完成申報，48家則表示無法確定或並未回覆。

蔡麗玲指出，無法如期完成申報的公司，主要由於所在地政府限制外地員工不能重返工作崗位，公司一旦提出展延申請，將視個案情況評估允許延長時間，一般而言並不會展延太久，希望公司能盡快將營運狀況提供給投資人。

至於按規定須在3月底前完成公告申報的2019年財報，是否按1月營運狀況模式予以展延公告申報期限，蔡麗玲則表示，已與四大會計師事務所討論是否有其他替代審計方式，須再進一步討論，初步仍希望能在3月底前完成公告申報。

(時報資訊)