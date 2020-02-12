金管會公布2019年12月信用卡業務市場概況，該月簽帳金額2909億元，月增293億元、年增487億元，續創同期新高、亦創歷史第5高。累計全年簽帳金額衝上3.22兆元，較前年2.88兆元成長達11.76％，除了金額連10年改寫新高，成長幅度亦創新高紀錄。

金管會統計，去年12月33家信用卡發卡機構的總流通卡數約4739萬張，月增0.64％、年增7.63％，總有效卡數約3192萬張，月增0.38％、年增7.95％。循環信用餘額約1139億元，月增0.71％。簽帳金額約2909億元，月增達11.2％、年增達20.11％。

去年信用卡簽帳金額達3.22兆元，年增達11.76％，雙雙改寫歷史新高。銀行局副局長莊琇媛認為，主因發卡機構提出諸多優惠及回饋，增加消費者刷卡消費意願，以及收單機構布點增加，使消費者可刷卡付費的使用場域擴大所致。

不過，面對今年新冠肺炎疫情衝擊，外界擔心是否影響消費者的刷卡消費意願，莊琇媛則表示，聯卡中心先前統計顯示，面對面交易中有4成為跨區消費，疫情多少會影響在外刷卡狀況，但有可能實體交易減少、線上交易增加，影響程度仍需再觀察。

(時報資訊)