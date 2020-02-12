中國大陸為抑制新冠肺炎疫情擴散，多地陸續實施封城及封閉式管理措施。據金管會最新統計，14家在中國大陸設有分支據點的台資銀行中，共有13家位於受影響的15個區域內，其中12家有台籍員工留守當地、合計共511位。

金管會表示，在中國大陸實施封城及封閉式管理、且設有台資銀行分支機構的地區，包括南京、福州、武漢、寧波、北京、天津、上海、蘇州、廣州、深圳、昆山、東莞、長沙、成都、廈門等15個區域。

而在上述受影響區域設有分支機構的台資銀行，包括土銀、台企銀、台銀、合庫銀、一銀、華銀、彰銀、國泰世華銀、兆豐銀、王道銀、永豐銀、玉山銀、中信銀及北富銀等14家，合計共552名台籍員工。其中，僅王道銀及北富銀目前無台籍員工留守。

據金管會統計，12家國銀目前共有511名台籍員工留守受影響區域，其中以玉山銀達68名最多，其次依序為彰銀59名、合庫銀57名、中信銀53名、台銀40名，華銀39名、國泰世華及兆豐銀各37名、一銀36名、永豐銀34名，土銀29名、台企銀22名。

銀行局副局長莊琇媛表示，目前各國銀留守的台籍員工健康狀況安好，未接獲確診病例。而目前除了武漢因實施封城而尚未開業外，其餘地區多採封閉式管理，國銀要提供員工防疫物資，採兩班輪流制或在家辦公等方式，並尊重員工意願進行人力調度。

(時報資訊)