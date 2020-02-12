三星於今(12)日台北時間凌晨發表全新旗艦Galaxy S20系列，包括基本版Galaxy S20、升級版S20+和頂級版S20 Ultra，三星該系列引進全新的相機模組，結合AI與三星至今尺寸最大的影像感測器，其中Galaxy S20 Ultra更搭載1億800萬畫素相機，話題十足，預計將在將於3月6日起正式上市。

迎戰5G，三星全新Galaxy S20、Galaxy S20+和Galaxy S20 Ultra，全面配備最新5G技術，Galaxy S20+和Galaxy S20 Ultra兩款裝置，同時支援sub-6和毫米波頻段，Galaxy S20則支援sub-6，三款裝置均支援5G非獨立組網及獨立5G組網功能。

本次三星Galaxy S20系列在照相功能上超有誠意，引進全新的相機模組系統，搭載 AI技術及三星至今尺寸最大的影像感測器，Galaxy S20系列搭載更大尺寸的影像感測器，相機解析度大幅提升，Galaxy S20和S20+搭載6400萬畫素相機。Galaxy S20 Ultra則搭載1億800萬畫素相機。此外，隨著影像感測器的尺寸升級，進光量獲得提升，即使處於低光源的環境，也能拍出細節豐富的照片，Galaxy S20 Ultra搭載nona-binning技術，能將9個像素合併為單一像素，讓使用者在高解析度的1億800萬畫素、1200萬畫素兩種模式之間動態切換。

Galaxy S20系列搭載超高倍變焦技術，結合混合光學變焦與AI 超高解析度變焦，即使距離再遙遠，也能拉近鏡頭、清晰對焦。Galaxy S20與S20+具備30X超高倍變焦功能，而Galaxy S20 Ultra則搭載革命性的摺疊式鏡頭，融入AI、多影像處理技術，能減少高倍數變焦所引起的畫質劣化，體驗高達100X的超高倍變焦。

Galaxy S20系列堪稱三星有史以來最安全的裝置，從晶片到軟體層面，獲得滴水不漏的嚴密保護，蓄電量上，Galaxy S20系列搭載超大容量AI電池，支援 25W快速充電，而S20 Ultra另支援45W閃電快充；三款機型皆配備超大的標準記憶體，Galaxy S20內建128 GB記憶體；Galaxy S20+與Galaxy S20 Ultra則具有128GB、256GB與 512GB不同規格選擇。

Galaxy S20系列上市時間細節上，Galaxy S20系列將於3月6日起正式上市，推出多款經典顏色供選購，Galaxy S20提供星空灰、晴空藍、晴空粉；Galaxy S20+提供星空灰、晴空藍、星空黑；Galaxy S20 Ultra提供星空灰、星空黑。

(時報資訊)