小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（12日）財經重點。

【1】缺工又缺料 關鍵元件 急單湧現

隨各ODM／OEM廠及系統廠的大陸營運據點在2月10日起陸續復工，缺工缺料問題浮上檯面。其中缺工問題將因疫區14天隔離期結束而在月底獲得紓解，但庫存水位在去年底大幅下降的DRAM、CMOS影像感測器（CIS）、被動元件、面板等關鍵元件，則出現嚴重缺貨危機。業界指出，陸廠復工之後採購及回補庫存訂單紛飛，關鍵元件急單湧現，市場提前進入復甦循環。

【2】2,009億 台積季資本預算空前

晶圓代工龍頭台積電11日召開季度例行董事會，會中核准資本預算約新台幣2,009億1,566萬元，創下國內單一科技公司季度資本支出預算新高紀錄，也讓包括漢唐、帆宣、京鼎等台積電大聯盟合作夥伴樂開懷。台積電今年除了持續擴充7奈米產能及擴建5奈米新廠，也將投入3奈米及先進3D封裝技術研發，而位於竹科的研發中心預計3月動土興建。

【3】震撼彈 微風驚傳裁員近三成

正當新冠肺炎疫情持續蔓延之際，微風集團驚傳將大幅資遣近三成，預估將有百人以上受影響，此舉也為國內百貨業開出裁減人力第一槍！微風指出，汰換人力是例行的人事調整。而若以目前微風集團千名員工估算，最多可能有2、300名員工陸續遭淘汰。在微風啟動精簡人力計畫後，後續百貨零售業者動態也備受關注。

【4】復工有影 15檔概念股動起來

台資大陸廠自10日起力拚復工，包括台積電、聯電、國巨、華新科、玉晶光等指標性電子大廠陸續啟動復工，提振市場信心，15檔復工概念股動起來。

【5】澳元跳水 重貶逾十年新低

市場擔憂新冠肺炎可能削弱大陸經濟，和降低對澳洲出口商品的需求，澳元10日重貶至逾十年新低水準。專家警告，澳元近幾周可能持續下探，甚至跌破0.6美元。

(中時電子報)