新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，台灣累計目前為18例確診病例，相較其他鄰近國家，染病人數算較少。資深媒體人趙少康日前談到新型冠狀病毒肺炎防疫時認為，這是總統蔡英文「運氣好」。對此，前民進黨立委林濁水認為，行政院長蘇貞昌領導有能力的政府官員，於是許多事包括防疫效率大振。他說不要凡事眼睛只盯總統，「太小氣了」。

趙少康日前網路播出的政論節目《鄉民來衝康》認為，台灣疫情能夠控制，是因為蔡英文「運氣好」。趙少康提出兩個原因，由於兩岸關係不佳，中國大陸禁止自由行、團客也大幅減少，旅遊業雖慘，但對防疫工作卻大有幫助。此外，在陸台商人數雖多，但這些台商很少去大陸醫院就醫，習慣返台利用台灣的健保，因為沒去當地醫院，減少院內交叉感染的機會。趙少康認為蔡英文運氣不錯。

對此，林濁水在臉書指出，日本人羨慕台灣對疫情控制好，趙少康卻說是蔡英文運氣好，因兩岸的緊張，中國大陸禁止自由行，團客大幅減少。林濁水諷刺表示，以前陸客不來，被罵「人不進來」，現在不來又成了好運氣。「好運氣不就是好事？那以前罵算什麼？」

林濁水提及，蔡英文至少有一件事的確做得好。他說維基解密曾爆料蔡英文是控制狂，控制狂加上她能力很有限，造成2016年到2018年整個政府的大麻煩。然而，蘇貞昌上任後，她終於放手，院長領導有能力的政府官員，於是許多事包括防疫效率大振。他說不要凡事眼睛只盯總統，那太小氣了，事情是民進黨政府做的！

(中時電子報)