董至成前年辭去主持12年的《綜藝大集合》，前往大陸拍戲力拚事業第二春，不過發展卻未如預期順遂，如今家庭狀況也爆出問題，據悉結褵21年的太太最近提出離婚要求，並且開出「三大條件」

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根據《鏡週刊》報導，近期新冠肺炎疫情攀升，原本過完年要回去拍戲的董至成，卻被通知宣布停止拍攝「不用急著回來了」，而今年返台過年的董至成，人雖在台灣卻沒跟老婆團聚吃年夜飯，而是到初三才跟老婆坦承已回台北，這讓積怨已久的老婆忍無可忍決定離婚，並且開出離婚條件，分別是：兩人財產平分、兒子共同撫養，至於贍養費則是可以放棄，只求能趕快順利離婚，對此友人透露兩人之間早就存在很多問題，加上後來董至成隻身赴大陸發展，聚少離多下早已形同陌路。

此外董至成工作態度也被爆有問題，除了常常臨時無故推掉工作，還私下接工作、簽合約，搞得經紀公司一個頭兩個大，即便請老婆出面溝通，依舊私下胡亂簽合約始終沒停過，至於經營的貢丸生意，因為對肖像權沒概念，合約到期後廠商繼續使用他的照片也從不究責，早已搞得老婆煩得不想再處理，更誇張的是賣了一年的貢丸卻是一分錢也沒收到。

(中時電子報)