新冠肺炎疫情延燒，政府下令禁止口罩出國，攜帶口罩出境也數量管制，卻遭藝人范瑋琪砲轟「低俗、沒人格」，甚至怒罵「狗官」，引起論戰。不過，最新民調出爐，超過8成民眾都支持口罩禁出口。

為避免國內口罩不足，蘇貞昌第一時間宣布口罩禁止出口。關務署強調，經濟部已在1月23日公告，自1月24日起至2月23日止，1個月期間將限制N95口罩、醫用（外科）口罩及活性碳口罩出口。

根據《ETtoday新聞雲》2月5日至10日民調，「是否認同口罩禁止出口的措施」，有81.8%表示支持，包含62.5%非常支持，19.3%還算支持，而有8.8%的人不太支持，5.6%非常不支持，3.8%不知道或沒意見。

另外，針對「口罩是否該優先配送給有需要的人」，有高達96.8%的民眾認同，包含80.6%非常認同，16.2%還算認同，而有1.7%的人表示不太認同，0.3%非常不認同，1.2%不知道或沒意見。

(中時電子報)