有「紅豆餅女神」之稱的網紅閃亮亮與「硬漢兄弟」成員黃包包交往一年多，期間一度爆出私密片外流風波，但當時2人強調感情穩定，不過閃亮亮上月25日在IG發布限時動態也稍稍透露出端倪，讓網友不禁聯想2人是否已經分手？而閃亮亮昨（11日）也證實這項消息了。

閃亮亮證實與黃包包分手。（圖／翻攝自閃亮亮IG）

閃亮亮日前在IG限時動態發文打道：「祝你幸福，我花了503天愛你，願第504天後有人照顧你」，還寫下「還你要的自由與自在，我本就是不該的存在」，當時有不少網友推測2人已經分手，引發討論。

閃亮亮揭曉選男友三大條件。（圖／翻攝自閃亮亮IG）

閃亮亮昨晚在IG與粉絲作互動，其中有人問她是不是和黃包包分手了，她則回覆：「是的，我跟包包現在就是家人、朋友、工作夥伴。」親口證實自己「已恢復單身」，同時曝光未來選男友的3大條件，就是要「孝順、貼心以及尊重」，除此之外，她不排斥和年紀比自己小的人交往。

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(中時電子報)