任誰也難料，崛起強大中的大陸，竟因眼所不見的新冠狀病毒陷入軟弱，無懈可擊的蘋果全球供應鏈也隨之斷鏈；而在全球供應鏈角色吃重，經貿倚靠大陸的台資，科技食品百貨乃至電商，更是無一倖免。

本刊調查，不少科技廠或非科技台商預估，為防疫封城封省及延後復工產生的第一季營收災損，約莫5成到8成，何時全面復工，沒人說得準，但資方與勞方心裡有底，等待復工的日子都要算做「無薪假」！

7日上午，鴻海集團董事長劉揚偉舉行視訊會議，下午隨即取消7日至14日台灣員工前往大陸的機票，並強調除非所在廠區的當地政府同意，否則不會開工。「隨後，有的員工回到總公司遠端工作，有部分團隊遭強制無薪假。」一位鴻海幹部說。

春節前夕，大陸武漢爆發新冠狀病毒肺炎，全球關注疫情的同時，世界工廠的復工之路也因封城而封鎖，連帶地科技業供應鏈也遭阻斷，蘋果今年上半年要生產8,000萬支iPhone的計畫目標恐怕生變。天風國際證券郭明錤指出，蘋果iPhone產業鏈中，最重要的復工關鍵是EMS組裝廠商，生產iPhone的兩大廠鴻海及和碩，都面臨復工問題。

鴻海旗下富士康是大陸最大台商，營運總部所在地深圳，約有12萬員工，占整體營收比重超過21.5％。鄭州員工約20萬，占整體營收逾26.5%。目前傳出深圳市政府要求鴻海暫緩復工，鴻海則出面說明並非暫緩復工，而是復工核查工作正在進行中。

鴻海集團富士康位在深圳的廠房，目前尚未全面復工。（圖／馬景平攝）

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(中時電子報)