全球新冠肺炎肆虐，許多人紛紛取消出國行程，但若不得已必須要搭飛機，戴口罩可不一定有用，專家表示，機上病毒四大死角要特別注意，尤其是冷氣岀風口最毒，不要直吹臉鼻口，也提醒別忘記勤洗手。

根據《紐約時報》報導，國際航空運輸協會的研究指出，飛機採用醫療等級的濾網，能過濾99%的微生物，因此受感染的機率其實沒那麼高，不過機上餐桌、置物袋、廁所手把和冷氣出風口等四死角易藏病毒，因機組人員清理時間有限，且不是每個人都受過病毒應對訓練。

紐約大學朗格尼醫學中心微生物暨病理學教授蒂耶諾（Tierno）建議，別在機上用餐，且別吃掉在桌上的食物，椅背置物袋也避免使用。美國艾莫瑞大學護理數據科學中心主任賀茲伯格（Vicki Hertzberg）補充，不用恐慌自備消毒水擦拭，可在桌面鋪衛生紙避免直接碰觸，最重要的是勤洗手，因濾網不能消除手上的病毒，而冷氣的出風口也是死角，建議別對著臉鼻口直吹。

蒂耶諾表示，在機上戴口罩有沒有用，需要視情況而定，一般而言，只有生病的人、需要待在傳出許多病例地方的人才需要戴口罩，且需要正確配戴，不可露出鼻子。而賀茲伯格也說，相較於走道的位置，靠窗的位置受到感染的風險較小，因為坐在走道時，常有許多人會走動經過你身邊，患者或疑似感染者經過你的機率也較大。

(中時電子報)