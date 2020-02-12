眾達-KY(4977)1月合併營收2.04億元，月減少18.45%、年成長1.37%，針對新冠肺炎，眾達-KY認為，仍需視近期陸續復工狀態，但客戶需求不變，預期第一季因疫情造成影響，可望自第二季起產生遞延效益。

眾達-KY的1月合併營收2.04億元，與2019年12月相較減少18.45%，主要由於工作天數減少，較去年同期成長1.37%；眾達-KY表示，客戶需求不變，目前新冠肺炎對公司影響，仍需視近期陸續返工狀態後的實際生產情況才能更明確。

眾達-KY表示，預計第一季會受新冠肺炎疫情影響程度較大，惟主要零組件是自海外進口，不會產生供應鏈缺口，影響程度主要視員工陸續復工後實際生產情況；從客戶訂單需求量來看，今年營運表現逐季成長應可期，除32G光收發模組產品穩定放量出貨外，還來自於100G單通道、400G光收發模組產品可望逐季成長。

眾達-KY進一步表示，全球巨量資料中心大規模建置的剛性需求，以及5G通訊基礎建設帶動的新一波成長動能，預期第一季因武漢肺炎疫情造成影響，可望自第二季起產生遞延效益，公司現亦加速馬來西亞廠新廠生產線建置與人員訓練，以期降低影響，亦符合公司產能調配與供應鏈管理上更有彈性。

展望全年，眾達-KY仍抱持樂觀審慎看法，頻寬需求快速成長趨勢不變，剛性需求勢必帶動超高速光收發模組的市場滲透率加速，由於超高速光收發模組品對於元件與模組製造的要求更加嚴苛，將形成更高的進入門檻，公司長期與北美主要元件開發商共同開發合作，相較同業存在技術領先優勢，再加上北美客戶具寡佔市場的有利局面，可望成為主要受惠者之一。

(時報資訊)