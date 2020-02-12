三星於台北時間今(12)日凌晨舉辦發表會，除端出年度旗艦機Galaxy S20系列外，也端出第二代摺疊機Galaxy Z Flip，有別於首代Galaxy Fold，三星第二代摺疊機採用翻蓋，展開後即變身6.7吋螢幕，預計2月14日起，於美國、韓國等12個地區限量上市，售價美金1380元，折合新台幣約40,889元，在價格上確實比上一代Galaxy Fold的68,888元親民。

Galaxy Z Flip以極致的便攜性為設計出發，合起時僅手掌般大小，展開後即成為6.7吋螢幕，Galaxy Z Flip搭載O極限摺疊螢幕(Infinity Flex Display)，為三星專有的超薄可摺式玻璃，打造輕薄機身尺寸，螢幕中央上方鏡頭開孔設計，揮別突兀的凹口瀏海，帶來一覽無遺的視野，採用三星首見的21.9：9長寬比，就像在21:9的劇院觀賞電影及表演一般。

Galaxy Z Flip所搭載的隱藏轉軸設計，採用雙凸輪結構(dual CAM mechanism)設計－體積小巧但設計精密，確保每次的開合操作，都能流暢無比，Galaxy Z Flip能在特定角度範圍內，猶如筆電螢幕般維持展開的靜止狀態，隱藏轉軸設計亦整合三星最新的抗塵技術，以微高度切割技術處理的尼龍纖維，阻擋灰塵與污垢。

身為Galaxy系列的一員，Galaxy Z Flip為Galaxy生態系統注入嶄新的摺疊體驗，它具備旗艦級的性能與功能，包括相機、顯示器、電池、資安防護，以及諸如Samsung Health、Samsung Pay、Samsung Knox等尊榮服務。

Galaxy Z Flip將於2020年2月14日起，陸續於美國、韓國等12個地區限量上市，共推出紫、黑兩款顏色，後續更將於限定地區推出限量金色。

(時報資訊)