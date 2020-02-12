捷流閥業(4580)1月合併營收2.14億元，年減9.11％，捷流閥業表示，1月雖受到工作天數較少影響閥門產品出貨表現，但受惠石化業定期閥門產品的更換需求，以及全球環保意識抬頭，國際海事組織(IMO)強化環保法規規範，包括推動壓艙水處理系統及限硫排放公約等，加上受到貿易戰影響，台灣、東南亞地區新廠擴建，可望帶動相關需求。

捷流閥業指出，蘇州廠已於2月10日經當地主管機關核准復工，大陸與台灣等外地員工遵循政府規範進行14天自主隔離後陸續返回崗位，公司則會同步調配當地員工完成加工鑄件生產與協調供應廠商零部件出貨，捷流閥業目前有大陸蘇州廠、台灣土城一、二廠以及桃園觀音鑄造廠等生產基地，且主要閥門產品研發、生產製造以台灣地區為主，其中，台灣地區生產基地營收比重約8成水準，可採取彈性調配生產出貨並提升台灣土城一、二廠產能以因應客戶訂單需求。

(時報資訊)