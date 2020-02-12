網友分享罷韓連署書。

罷韓行動在高雄正如火如荼地執行中，就在昨天晚上，罷韓團體wecare高雄就在臉書上宣布，罷韓連署正式突破第二階段的門檻23萬份，並表示將繼續努力，往30萬的保險門檻邁進。

一位網友在文章下頭留言，貼出一張手持一疊連署書的畫面，表示今天已經繳交12份！表示「翻轉政治」的任務就交給高雄，讓那些「老屁股政治人物」得到一個大大的警告！

貼文引來網友狂讚，直呼「比口罩還珍貴啦」、「辛苦了」、「功在高雄」、「一定要罷免韓國瑜」、「我昨天也繳了25份！大家加油！」

(中時電子報)