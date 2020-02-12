總統蔡英文論文門爭議還沒完，過去主持人彭文正就曾指出，蔡英文的學生紀錄表有疑點，有網友也發現，學生紀錄表疑點重重，表示「沒有畢業就稱自己是博士？怪哉」。

先前彭文正在網路節目上指出，總統府提供的蔡英文學生記錄表中，有變造嫌疑，且紀錄表怎麼可能流到學生手上，更說這輩子從沒看過自己的學生紀錄表，這是學校為管理學生留下的紀錄，且表上所有文子都沒簽名，最後應該有填表人，但卻完全沒有人簽名。

此事也再度被PTT網友提起，根據學生記錄表發現9個疑點，包含蔡英文1982年申請休學後無復學記錄、1982-1984沒有復學記錄沒有繳費、1982-1984沒有指導教授，但以蔡英文家裡的經濟能力，有可能有經濟問題？

另外，沒有復學、沒指導教授1984年突然拿到博士學位，還有短短不到一年完成400多頁的論文？在康乃爾讀的是進階課程而非碩士？1983年6月出版的政大法學評論即稱自己是博士，同年10月20日蔡在聯合報投書亦稱自己是博士，都引發質疑。

不過，去年總統府公布蔡英文的學生紀錄表時就強調，是向LSE洽詢，請校方提供就學期間相關資料，紀錄表中清楚註明兩任指導教授Mr. Lazar以及Mr. Elliot，以及論文題目「Unfair trade practices and safeguard actions」。

總統府表示，對於特定人士抹黑，事實上當年蔡英文並無無任何公職或黨職，只是一名身份普通的新進學者，從教育部、政大到LSE，沒有一個單位有理由在1984年就為蔡總統護航。

(中時電子報)