冷空氣持續減弱，今全台持續回溫，氣象專家吳德榮表示，明天又會有鋒面接近，下午起到周五（14日）有雷雨或陣雨發生，甚至可能因中、小尺度對流，發生短時間強烈天氣變化，周日（16日）鋒面再報到，後面緊接著強冷空氣，很多地區的平地最低氣溫皆會降至10度以下，達寒流等級，且會連凍3天。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」上表示，今全台繼續回暖，各地為晴時多雲、白天舒適早晚涼，明（13日）鋒面接近、下午轉變，周五（14日）鋒面抵達並快速通過；這波鋒面無冷空氣、但對流性較強。

他表示，明下午至週五、中部以北有陣雨或雷雨的機率，東半部及南部山區亦有局部短暫陣雨的機率；但受影響的程度，還得視「中、小尺度對流」的變化。

吳德榮說，根據最新模式模擬顯示，周日（16日）另一波鋒面過境，鋒面後強冷空氣緊接南下，下周一（17日）起轉乾，乾冷天氣持續約3天。

依據目前歐洲中期預報中心（ECMWF）模式及美國（GFS）模式模擬顯，其強度僅次於1月底的「強寒流」，很多地區的平地最低氣溫，皆會降至10度以下，不排除會成為入冬以來第2波寒流。

(中時電子報)