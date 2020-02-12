吳宗憲本月9日在錄影空檔，被問到范瑋琪日前罵行政院長蘇貞昌是「狗官」一事，他脫口說出「蘇院長確實做錯」，引起部分網友攻擊他「舔共」、「為了賺人民幣才講這些」。他11日開直播火力全開，怒槓湧入他臉書狂罵的酸民，還一一點名罵他的人「王八蛋、「臭卒仔」，強調自己愛台灣，並嗆聲館長只會嘴砲。

吳宗憲開臉書直播，一一回擊罵他的酸民。（圖／翻攝臉書）

吳宗憲澄清，他錄影當天所說的，意思並不是要站在范瑋琪那邊，事實上他也覺得范瑋琪太急躁。他強調，自己只是針對政府處理口罩問題的方式，提出看法，但卻被網友解讀成不愛台灣、想賺人民幣，讓他氣得在直播中痛罵：「王八蛋！你要說我不喜歡台灣，你要先過我這一關吧？」

吳宗憲在直播時，說到激動處連連爆粗口，並痛斥攻擊他的，都是特定網軍，還一一點名罵他的酸民，嚴正澄清自己不是舔共，還反問「我如果幫助泰國、越南，就是舔泰、舔越嗎」？

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(中時電子報)