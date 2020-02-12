新冠肺炎肆虐，民眾恐慌搶購口罩，引爆「口罩之亂」，政府也開始宣導「口罩不必隨時戴」觀念，口罩彷彿當前最珍貴物資。前大使介文汲痛批，這些「綠朝權貴」出入有公家轎車伺候，不必與平民百姓作夥，根本不懂沒戴口罩的苦；台灣以高效率製造業聞名，過那麼久口罩卻仍供不應求，中間問題要綠朝權貴出來說清楚。

介文汲日前在臉書發文，表示近日綠朝權貴要求大家沒必要別戴口罩、要把口罩留給需要的人，但這些出入有公家轎車伺候的人不必與民作夥，根本不懂民眾在公共運輸與場合沒戴口罩，會招致何等異樣眼光？且醫療院所、辦公大樓更讓民眾時時暴露在飛沫危險中。

不僅如此，介文汲也質疑，這些罵人戴口罩的綠朝權貴，難道真的都不戴口罩嗎？沒看到他們上街排隊購買，很可能是他們根本就不需親自排隊購買，因為有人老早替他們準備好了口罩！

此外，介文汲痛批，台灣一向以製造業的高效率聞名，過了那麼久口罩仍供不應求，政府真有為人民全力趕製並在全球尋找口罩供給嗎？「這中間究竟出了什麼問題？請問高貴的綠朝權貴們可以出來跟我們人民說明一下嗎？」

(中時電子報)