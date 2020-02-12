世界衛生組織宣布 新冠狀病毒命名為「COVID-19」 09:312020/02/12 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 世界衛生組織將新冠狀病毒命名為「COVID-19」。（取自澎湃網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 全球研究與創新論壇2月11在日內瓦開幕。世衛組織總幹事譚德塞在記者會上宣佈，將新冠狀病毒命名為「COVID-19」。 大陸央視新聞報導，此一英文縮寫象徵，此為2019年發現的冠狀病毒疾病。譚德塞表示，選擇這一名稱，是為避免將此病毒與地域、動物或個人相關聯，消除歧視。 (旺報 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #全球 #疫情 #新型冠狀病毒 #命名 #WHO #世界衛生組織 #COVID-19 也許您會感興趣 推薦閱讀 當年SARS沒人戴口罩…現在卻搶到爆 網曝關鍵差異 21:292020/02/08 生活 新型肺炎蔓延 陸發改委為發行新企業債開「綠燈」 16:442020/02/09 財經 湖北病死率2.88％ 他省病例減42％ 04:102020/02/10 焦點新聞 疫情嚴峻 BAT無奈在家辦公 04:102020/02/10 全球財經 放行！世界夢號旅客可以下遊輪了 07:422020/02/10 國際 2020武漢風暴》北京淪陷 實施封閉管理 07:592020/02/10 國際 千里送救命藥！滯陸血友病童驚險續命 16:382020/02/10 生活 不畏疫情！內門宋江陣20周年如期登場 17:092020/02/10 生活 高雄小黃業績掉2、3成 防疫動起來 17:072020/02/11 生活 新冠肺炎請假霧煞煞 一張圖秒懂如何請假 16:592020/02/11 生活 兩岸熱門新聞 若有新冠肺炎癥狀 鍾南山：不要在家隔離 - 兩岸 2020武漢》上海宣布「封城」！陸四大直轄市疫情全面淪陷 - 兩岸 鍾南山預測：新冠肺炎疫情可望4月前結束 - 兩岸 - 旺報 2020武漢》首都北京「封城」！陸網友問出「關鍵難題」？ - 兩岸 焚燒1.4萬具屍體？武漢出現高濃度二氧化硫 證實是假消息！ - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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