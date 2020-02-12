全球研究與創新論壇2月11在日內瓦開幕。世衛組織總幹事譚德塞在記者會上宣佈，將新冠狀病毒命名為「COVID-19」。

大陸央視新聞報導，此一英文縮寫象徵，此為2019年發現的冠狀病毒疾病。譚德塞表示，選擇這一名稱，是為避免將此病毒與地域、動物或個人相關聯，消除歧視。

(旺報 )