新型冠狀病毒疫情持續升溫，企業為避免辦公場所群聚感染也嚴陣以待，遠傳(4904)宣布，協助企業防疫，領先推出O365 Teams整合電信語音服務，員工只要有筆記型電腦與手機，就能跨國、多點進行線上溝通、視訊會議、電話會議、專案管理與檔案即時協作分享。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，隨著新型冠狀病毒疫情擴散，許多企業在營運上都受到影響與衝擊，因應抗疫跨海與在家遠端辦公的工作模式湧現，遠傳將運用多元創新的技術能量，結合豐沛的資通信資源與數位轉型經驗，來協助企業在疫情期間打造更有彈性、效率的工作環境，而Teams可協助企業進行通訊整合與流程優化，透過線上溝通管道的整合、會議與工作事項的發佈，為企業打造雲端辦公室，讓工作不因疫情而中斷。

遠傳表示，各國政府均將防疫視同作戰，企業也紛紛減少員工海外出差與大型聚會，甚至採取必要性自主隔離在家工作，降低感染的風險，遠傳助企業導入O365 Teams，將團隊工作整合在一個線上共用的工作區，提供聊天、語音通話、視訊開會、共用檔案、管理團隊和商務應用程式功能，Teams的即時事件功能與分享畫面功能，可讓最多1萬人同時上線，即時分享簡報畫面並利用電子白板說明。

遠傳為電信三雄第一家將Teams整合電信語音功能，若員工因旅遊返國需要自主隔離在家工作，或是在外跑客戶，使用手機就能撥打同事的話機、手機、筆電，撥號碼顯示為公司的代表號，在外員工若未攜帶電腦，也可用手機撥號參加視訊會議；而身在國外不但能使用上述功能，透過Teams與台灣，通話費就如同國內費率，可為企業節省不少通訊成本。

未來疫情趨緩後，遠傳為企業導入Teams整合電信語音服務，可讓團隊溝通突破區域與系統的限制，提升溝通效率，並整合公司內部的通訊錄，促使企業邁向數位轉型，另外，遠傳也提供企業完整的微軟Office 365企業解決方案，包括郵件移轉、資安規畫、資料備份、企業flow應用、Teams結合電信語音服務五大企業解決方案，郵件移轉部分支援企業由舊的地端Exchange、Notes、雲端G-suite、Web mail無痛移轉至O365；資安部分能配合企業資安要求提供規畫與建議，並隨著企業成長逐步增加資安防護；Teams語音整合部分可協助企業用戶導入行動辦公、行動話機應用，將Teams結合企業交換機及電信語音服務，為企業節省通訊費用，減少切換溝通工具的頻率，提升團隊溝通效率。

(時報資訊)