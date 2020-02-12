新型冠狀病毒疫情越演越烈，在中國這個疫情爆發地有許多醫護人員忙進忙出，有些甚至還回不了家，但即便如此，但還是有人無法體諒他們的辛勞，河南一個社區居民擔心被醫護人員染上病毒，竟然舉辦投票不打算讓他們回家，而且幾乎所有住戶都達成共識，消息曝光後引發一片討論。

綜合陸媒報導，河南鄭州1處社區的群組，8日晚間有人發布訊息，表示當晚有2名來自不同醫院的醫護人員想回家休息，因此詢問大家的意見，「能不能讓他們進入本院居住，大家同意物業就讓進，大家不同意就不讓進。」

此話一出，社區住戶反應熱烈，大家一致通過不讓那2名醫護人員進入社區休息，甚至有人激動地說：「在醫院工作接觸各類病人，我是鄰居堅決不能讓入住。」

聊天紀錄在網上瘋傳，引來不少人的指責聲浪，「醫生在保護我們，我們要更愛護醫生才對。自私自利不可取」、「此社區有病也不許進醫院，這個它們舉手同意嗎」、「不滿意的可以自己搬離社區啊

有啥資格不讓醫護人員進」。

鄭州市委得知消息後，隨即展開調查，確認該社區是經開區明湖辦事處轄區第二大街46號院，鄭州市委宣傳部事後也在微博發布聲明，「該社區物業人員在未弄清2人真實身份資訊、未報告轄區辦事處的情況下，擅自在業主群中發佈徵求業主意見資訊，在網上造成不良影響，轄區辦事處已責令該物業公司在社區業主群公開道歉，消除影響。同時安排社區人員加強對業主的宣傳教育引導，多關愛和支持醫護人員。」

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(中時電子報)