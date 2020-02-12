董至成21年婚姻傳出觸礁，老婆不僅提出離婚，更開出三大條件：要求財產平分、兒子共同撫養、不需要贍養費，至於導火線據悉是沒團圓吃年夜飯之外，有次情緒失控當眾施暴，早已讓老婆隱忍許久。

根據《鏡週刊》報導，友人透露董至成情緒控制能力極差，有次夫妻倆去逛百貨公司，董至成看上一個價值不菲的物品，當下直接表示要買回家，不過卻被老婆阻止，認為不僅價錢昂貴，買回家還沒地方放置，希望董至成能夠打消念頭，未料竟當眾遭董至成推打，幸好當時還有其他人在場阻止，否則後果不堪設想，此外數十年前，夫妻倆在爆發口角時，傳出董至成怒摔杯子自殘，愛家好男人形象因此受到質疑。

對此董至成表示酒後失去理智，才會在爆發口角後行為脫序，但也坦承結婚數十年夫妻相處確實遇到瓶頸，不過溝通協調下都已經沒事，更感性告白真的很愛老婆，如今兩人早已形同陌路，看起來似乎格外諷刺。

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(中時電子報)