美股消息面：

1.世界衛生組織（WHO）在日內瓦召開全球專家論壇，秘書長譚德塞宣布將新型冠狀肺炎病毒正名為COVID-19以避免汙名化，並稱此病毒為「頭號公敵」。WHO預估首批新冠肺炎疫苗可望在18個月內準備就緒。

2.中國權威病毒類肺炎專家鐘南山表示，由於中國部分地區的新冠肺炎新增病例已經減少，他對疫情即將緩解感到樂觀，他預期疫情可能在2月達到高峰，在4月結束。

3.紐約聯準銀行公布，2019年第四季美國家庭債務增加1930億美元，達到141.5兆美元，創下歷史新高。全年家庭債務增加6010億美元，創2007年以來最大增幅。

4.對新冠肺炎疫情的擔憂緩解，周二紐約3月期油收漲37美分或0.8%，為每桶49.94美元。倫敦布蘭特4月期油收漲74美分或1.4%，為每桶54.01美元。

5.中國新冠肺炎疫情出現降溫跡象，避險需求下滑，周二國際金價回落，為5個交易日來首度下跌。紐約4月期金收跌9.4美元或0.6%，為每盎斯1570.10美元。

6.美國勞工部公布，美國2019年12月職位空缺數降至642.3萬個，少於市場預估692.5萬個。職位空缺率為4%，低於11月的4.3%。

7.美國石油協會（API）公布，上周（截至2月7日）美國原油庫存增加600萬桶，為4.389億桶，超出分析師預估的增加300萬桶。美國原油期貨交割地庫欣的原油庫存增加130萬桶。煉廠煉油量減少13.6萬桶/日。上周汽油庫存增加110萬桶，超出分析師預估的增加54.6萬桶。包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存則減少230萬桶，分析師預估減少55.7萬桶。上周美國原油進口增加11.1萬桶/日。

(時報資訊)