燿華(2367)2020年1月合併營收14.35億元，較上個月減少23.01%，燿華大陸展華廠已於2月10日復工，南通廠目前亦在試量產中，由於去年2月逢農曆年，工作天數較少，燿華表示，如果復工順利，2月未必會比去年同月少，但第1季能否超越去年同期，須視3月整體產業復工狀況而定，至於全年業績能否比去年好，要看下半年業績能否順利補回。

由於今年農曆年在1月，工作天數較少，燿華1月合併營收為14.35億元，月減23.01%，年減25.83%。

燿華大陸展華廠已於10日開始復工，不過因為防疫管制，目前復工率較往年低，預估2月底返工會逐步達到正常水準，燿華表示，由於去年2月逢農曆年，工作天數亦少，若復工順利，2月營收未必會比去年同月少，第1季能否超越去年同期，須視3月整體產業復工狀況而定。

在南通新廠部分，燿華南通新廠已完工，設備亦已進駐開始試量產，僅剩辦公室及公共設施收尾工程，新廠運作受新冠病毒疫情影響不大，只要大陸地區整體疫情受到控制，預估3月起南通廠可以開始小量出貨。

根據燿華規劃，南通新廠將以生產高階HDI及軟硬結合板等產品為主，預計6月到7月搬廠完成，並於今年底完成搬遷補償金申請。

(時報資訊)