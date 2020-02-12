根據美媒CNBC報導，美國民主黨初選中唯一的華裔參選人楊安澤在愛荷華州與新罕布夏州初選結果出爐後，宣布退出總統大選。

文章來源：Democrat Andrew Yang drops out of the 2020 presidential race

(中時電子報)

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