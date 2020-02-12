美唯一華裔參選人楊安澤 退出總統大選 09:132020/02/12 中時電子報 馮英志 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國民主黨內唯一華裔總統參選人楊安澤在愛荷華州與新罕布夏州初選結果出爐後，宣布退出總統大選。圖為楊安澤。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 根據美媒CNBC報導，美國民主黨初選中唯一的華裔參選人楊安澤在愛荷華州與新罕布夏州初選結果出爐後，宣布退出總統大選。 文章來源：Democrat Andrew Yang drops out of the 2020 presidential race (中時電子報) #華裔 #楊安澤 #參選人 #大選 #美媒 也許您會感興趣 推薦閱讀 愛爾蘭大選開始計票 出口民調顯示3大黨勢均力敵 20:232020/02/09 國際 獨家》高銀董事李玉文退選國民黨中常委 剩48人角逐32席 19:072020/02/10 政治 北市議員王欣儀 宣布退出國民黨中常委選舉 20:342020/02/10 政治 梅克爾接班人辭黨魁 下屆總理大選添變數 23:102020/02/10 財經 愛爾蘭大選變天 邊緣政黨躍升權力核心 16:152020/02/11 國際 兄弟情已逝？ 傳川普拒絕選前再會金正恩 20:492020/02/11 國際 國際熱門新聞 174人！鑽石公主號再增39例 檢疫官也中鏢 - 時事 48小時內死亡！奈及利亞104人染怪病 世衛初步調查出爐 - 國際 梅根效應？皇室再爆震撼彈！女王金孫驚傳離婚 - 國際 搜刮口罩轉賣陸「發災難財」 厚臉皮求醫生：送我十箱就好… - 國際 疫情已達高峰？ 市場樂觀 美股衝上歷史新高 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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