大陸手機產業入寒冬！受到新冠肺炎疫情影響，不僅手機製造商日子難過，不少線下通路、經銷商也在苦撐，更有業者感嘆今年只求能活下來。

國際市場研究機構Canalys預估，由於新型冠狀病毒疫情蔓延衝擊，大陸智慧手機銷量恐怕在第一季減少40~50%，遠高於原本預估的下滑7%。

陸媒報導，河北一家手機經銷商鄧忠表示，由於手機銷量日趨下降，去年能勉強活下來已經知足了，今年又趕上疫情，「實在不行只能關店了。」鄧忠說，2019年前幾個月，每個月還能賣出40~50支手機，但到了2019年12月，銷量屈指可數，這落差令他難以接受。

深圳華強北一家通路商也無奈表示：「今年我的店不死就可以了，沒什麼其他要求。」

河北石家莊經銷商高亮亮在擁有28家手機店，目前已經關閉了8家，今年還要再關店，他說：「去年不光是我，所有賣手機的人都很慘，不光是新機，就連經常買二手機的顧客都很少了，2017年其實是一個小高峰，到2018、2019年基本已跌到谷底。」

位於湖北武漢的手機通路業者儲遠也表示，自武漢宣布封城的那天起，就徹底關閉了他在武漢的5家手機店，儲遠感嘆：「如果疫情沒有好轉，庫房內上萬台各品牌的新機和二手機不能快速賣出，等待我的將是上萬元（人民幣）的虧損。」

對此，分析師則表示，今年對手機廠商來說，將暫時失去線下零售環節一段時間，因此，各大經銷商應做好心理準備，手機廠商也應該考慮在疫情下如何保護線下經銷商。

(中時電子報)