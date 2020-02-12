新冠肺炎疫情延燒，台灣日前確診18例！總統蔡英文日前到中央疫情指揮中心慰勉從年前奮戰至今的防疫人員。前太陽花成員「妖西」劉敬文則認為，蔡應多出來跟大家講講話，否則有種票拿到就躲起來不理人的不好觀感。

蔡英文7日一早赴指揮中心，赴指揮中心，慰勉現場辛苦的一線防疫人員。總統表示，這段時間以來看到很多第一線人員很辛苦，從除夕開始日以繼夜的工作，她真的很感謝，希望大家照顧自己的健康，因第一線人員的努力，從口罩捕獲、實名制、同胞返台再再承擔重要任務，正因為有第一線防疫人員才能有效控制疫情。蔡總統也呼籲國人不要恐慌，要對第一線防疫人員跟指揮中心有信心，按照指揮中心指示進行各項防疫作為，才能有效控制疫情情勢。

妖西則在臉書指出，他可能比較老派，覺得這種時候蔡英文總統應該多出來跟大家講講話，做一些公開演說以安撫人心，「否則好像有種票拿到了就躲起來不理人的不好觀感」。

網友則認為「講廢話、歌功頌德就免了」、「小英少講話為宜」、「跟她第一任一開始一樣」、「讀稿機能不出來就不要出來」。也有網友說「蔡已經兩天說一次！太多了吧」、「做事比做秀重要吧」。

(中時電子報)