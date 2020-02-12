美股那指及標普500創新高，台積電ADR（TSM-US）收漲2.88％，激勵台積電（2330）12日上漲2元，開在333.5元，化解1月20日的空方缺口，帶動台股加權指數亦開漲在11,693.4點，連二日反彈。

大陸權威病毒專家鐘南山認為，武漢肺炎有機會在4月受到控制，再加上疫情擴散速度似有趨緩，激勵那斯達克指數、標準普爾500指數雙雙攻上歷史收盤新高。

聯準會(Fed) 主席鮑爾則在貨幣政策聽證會上，對美國經濟前景表示樂觀，並表示正持續密切關注「新冠肺炎」。

新冠肺炎疫情對全球經濟的影響仍狀況不明，美股漲跌互見，道瓊工業平均指數11日終場下跌0.48點、收29,276.82點。

統一投顧董事長黎方國指出，美股標普及那指續創歷史新高、且台股重新站回11,600關卡，加上新冠肺炎疫情目前無惡化趨勢，以及大陸復工狀況漸入佳境，整體情況逐漸往有利方向發展。

考量全球股市都逐漸收復原先跌幅，僅有台股超跌，股價明顯低估，建議逢低擇優佈局。在類股選擇上，看好蘋概股、半導體、面板及被動元件等族群。

(工商 )