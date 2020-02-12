網友在臉書分享，住家附近的全聯竟然連雞蛋都被搶。（圖／翻攝自臉書社團《我愛全聯好物老實説》）

肉品區相較於平常也略顯空曠。（圖／翻攝自臉書社團《我愛全聯好物老實説》）

新冠肺炎的疫情引起一波搶購潮，除了衛生紙、泡麵之外，全聯的雞蛋和肉品竟然也遭瘋搶，超誇張的行徑讓網友痛斥，這些人智商全都歸零了，沒用大腦思考就盲目地搶，搞得跟世界末日一樣。

最近有網友在臉書社團《我愛全聯好物老實説》上發文表示，想去買花生湯或紅豆湯，一到全聯直接親眼見證台灣人的掃貨能力，衛生紙沒了、雞蛋快沒了、肉也幾乎被掃空，讓原PO笑嘆「嗯！果然我們家這邊的住戶都很跟上潮流」。

貼文曝光後，隨即引發網友熱議，真的很誇張！昨天去看衛生紙、漂白水和泡麵都被掃空，現在要買雞蛋也買不到，是颱風要來嗎？還是世界末日到了，不要隨便就跟風搶好嗎？

誇張的情形，也讓網友諷刺，現在病毒可能已變異成「無漢腦炎（簡稱無腦）」，患者智商會瞬間歸零，失去辨別是非的能力，也好...就多買些衛生紙，可以塞腦袋，不然裡面都沒東西。

(中時電子報)