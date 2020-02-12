新冠肺炎的疫情引起一波搶購潮，除了衛生紙、泡麵之外，全聯的雞蛋和肉品竟然也遭瘋搶，超誇張的行徑讓網友痛斥，這些人智商全都歸零了，沒用大腦思考就盲目地搶，搞得跟世界末日一樣。
最近有網友在臉書社團《我愛全聯好物老實説》上發文表示，想去買花生湯或紅豆湯，一到全聯直接親眼見證台灣人的掃貨能力，衛生紙沒了、雞蛋快沒了、肉也幾乎被掃空，讓原PO笑嘆「嗯！果然我們家這邊的住戶都很跟上潮流」。
貼文曝光後，隨即引發網友熱議，真的很誇張！昨天去看衛生紙、漂白水和泡麵都被掃空，現在要買雞蛋也買不到，是颱風要來嗎？還是世界末日到了，不要隨便就跟風搶好嗎？
誇張的情形，也讓網友諷刺，現在病毒可能已變異成「無漢腦炎（簡稱無腦）」，患者智商會瞬間歸零，失去辨別是非的能力，也好...就多買些衛生紙，可以塞腦袋，不然裡面都沒東西。
文章來源：我愛全聯好物老實説
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。