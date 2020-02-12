民進黨紀念版飛行夾克今開賣所得捐指定肺炎防疫。（圖／摘自民進黨臉書）

民進黨紀念版飛行夾克今開賣所得捐指定肺炎防疫。（圖／摘自民進黨臉書）

今年大選，民進黨推出飛行夾克大受好評，選舉前更因為搶購造成「飛行夾克之亂」，選舉勝利後要求訂購聲不斷，民進黨決定繼續追加，今起一連五天在民進黨臉書開放預訂，每件售價2020元，這次「紀念勝利版」飛行夾克這次不限件數，讓支持者「頂好訂滿」；扣除成本全數捐疾病管制署，指定做為「嚴重特殊傳染性肺炎工作」使用。

民進黨這次大選推出創意募款小物，以「護國保台、為民主而戰」飛行夾克最為搶手，一拍賣就秒殺。民進黨主席卓榮泰承諾飛行夾克會再度問世，為慶祝總統蔡英文高票連任成功，將推出無限量「紀念勝利版」飛行夾克。

勝選版的飛行夾克還是以綠色為主，一件2020元，這次還多了「臂章包」，民眾可以另外購買，價格為520元。今起到17日一連五天在民進黨臉書預定。

卓榮泰之前表示，勝選版飛行夾克會選擇更透氣的材質，供應量不限，想入手的朋友人人買得到。

民進黨表示，原訂於年後開放登記，因值武漢肺炎防疫期間，已將原訂計畫延後，考量製作時程及誠信，期能兌現承諾，並同時為第一線防疫盡心力的情況下，民進黨中央將把此次的政治獻金收入扣除相關製作成本後，全數捐助衛福部疾病管制署，指定做為「嚴重特殊傳染性肺炎工作」使用。

民進黨強調，這次活動非屬防疫勸募，民眾如欲捐款做防疫之用，可洽詢相關單位；預訂時間為2／12 09：00- 2／17 12：00。預訂請點選網址https：／／bit.ly／2UFJ4CP

(中時 )