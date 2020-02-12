台中市大里區今(12日)凌晨1點多，發生一起離奇車禍，一名男子開百萬賓士車載友人回家，行經文心南路和中投快速道路交叉口時，直接衝向路旁三家商店面，導致轎車全毀，也將路邊的交通號誌、招牌以及廚餘桶全都給撞飛，現場餿水噴滿天，肇事駕駛事後供稱，自己因身體不適睡著才導致車禍。

據了解，21歲的許男凌晨一點多開著賓士車載友人回家，在文心南路和中投快速道路的路口，疑似因為身體不適打瞌睡，車子突然失控撞上人行道，波及三家店，但駕駛卻幸運毫髮無傷。

店家聽聞巨大碰撞聲後紛紛外出查看，才發覺停放在人行道上的摩托車都被撞爛。甚至還有餐廳才剛開幕一個多月，店面就遭毀，連內部的流理台與牆面都被撞歪，損失高達30萬。

最慘的是，原本店家放在餐廳外等回收的數個大型廚餘桶，也遭到撞爛餿水四濺，現場臭氣沖天，有民眾表示，肇事轎車開得非常快，而且完全沒煞車就直接衝到店面，現場還有一名停紅燈的摩托車騎士，就在事發前一秒剛好起步離去，險遭到撞上，現場險象環生。由於駕駛坦承打瞌睡肇事，目前全案正由警方調查。

(中時電子報)