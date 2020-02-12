日前大S在日本掃購1萬個口罩援助武漢引起爭議，小S為護航姊姊和姊夫，發文寫下：「我們都是人類，都住在這個地球上，如果不互相幫助，這不是人類該有的行爲吧！」加上好姐妹范瑋琪也在私人臉書爆粗飆罵行政院長蘇貞昌「狗官」，雖然事後道歉了，老公陳建州也幫緩頰，卻遭批提油救火，S幫等人陷入口罩之亂風波，下場淒慘。

由於口罩之亂，代言最多的黑范夫妻和小S首當其衝，牽涉的副業和代言產品遭到網路瘋狂抵制，社群上所推薦過的產品也遭到波及，而小S至今選擇噤聲，范瑋琪則是忍不住和網友互槓，更是被罵翻。現《鏡週刊》更爆出，小S老公許雅鈞為了爭奪利益，和合股的明道鬧得不可開交。

而大S則是和汪小菲合開的S Hotel遭員工控訴，強迫員工放無薪假，不同意就資遣，但部分同意放的員工還是遭資遣，對此，汪小菲表示有給員工考慮，但因為其中4名第二天才回覆，公司已擬好留下的名單，所以那4名遭資遣，而大S則說「共體時艱，一起度過難關。」

(中時電子報)