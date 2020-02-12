杏一醫療(4175)發行國內第二次無擔保可轉換公司債，發行總面額為新台幣3億元，每張發行面額10萬元整，共計發行3,000張。競拍底標價為102元(以百元計價)，最低投標單位為1張，每一投標單最高投標數量不超過255張，單一投標人最高得標張數合計不超過255張，投標期間為109年2月13日、2月14日及2月17日三個營業日，開標日為109年2月19日。此次可轉換公司債轉換溢價率為105.03%，轉換價格訂為77.3元，預計於109年3月2日於櫃檯買賣中心掛牌，發行期間為五年，並設計滿三年可依面額100.75%賣回予發行公司。

杏一目前兩岸門市已達269家，並擁有21座商場營運，杏一毛利率31%，也高於盛弘的20.81%與大樹的23.71%，無論店數規模亦或是毛利率表現皆優於同業，近年來更進一步成功跨足電商通路，可謂是全方位的專業型醫療用品通路商。

杏一1月合併營收為新台幣4億6890萬元，較去年同期成長5.05%，杏一說今年春節較以往提前，又適逢元月春節前出院潮，使居家照護商品需求增加，再加上杏一推出新春活動激發買氣，搭上年節熱銷商品高峰期，推動保健食品、禮盒等商品熱賣，帶動營收成長力道強，今年元月業績表現亮麗，突破往年紀錄。

近期因應新冠肺炎疫情不斷升溫，各地疫情逐漸發酵，已造成全球恐慌；而台灣確診案例逐步增加，全台人民開始進行防疫措施，造成醫療通路門市絡繹不絕的人潮，甚至一度大排長龍搶購口罩，也帶動防疫類產品熱銷；杏一門市除了口罩、耳溫槍銷售大增之外，抗菌抗病毒類產品，像是酒精、濕紙巾、乾洗手等，也是供不應求，此波防疫之戰，意外帶進門市大量人潮，杏一為連鎖醫材通路龍頭因此受惠。

(時報資訊)