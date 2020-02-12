新冠肺炎持續在大陸延燒，傳出武漢當地截至1月中旬，已至少有500名醫護人員感染病毒，另外還有600名疑似病例。

武漢醫護人員穿戴防護衣帶頭跳舞，提振醫院士氣。

香港《南華早報》報導，武漢當地多名醫護人員證實，截至1月中旬，當地至少有500名醫護人員感染新冠肺炎病毒，導致醫院醫療人員短缺，醫護士氣也大受影響。

匿名醫護人員指出，儘管大陸官方有提供醫護確診人數，但公開的數字並非事實全貌，醫生及護士也被告知不能將確切數字外傳。

報導說，尚不清楚官方禁止消息外傳的原因，不過隨著吹哨者李文亮醫師病逝，當局正在努力提振醫護士氣。

網路上流傳一張武漢醫護人員感染規模的網頁，內容指出至1月中旬，至少有500醫護確診染病，另外有600名疑似病例。一名消息人士告訴《南華早報》，網頁上揭露的數字可信，並且和另外2位武漢大醫院醫師提供的數字相符。

數字還指出，武漢協和醫院及武漢大學人民醫院至少有100名醫護人員感染，另外武漢市第一醫院及武漢大學中南醫院各有50醫護染病。

武漢大學中南醫院醫療團隊7日發布在《美國醫學會雜誌》（JAMA）的報告指出，至少有40名醫護人員感染。至今武漢一共有3名醫生因新冠肺炎喪命。

醫療專家指出，前線醫護人員的感染率是這個病毒傳播率的重要指標，一名匿名武漢大醫院醫師指出，事態發展已打擊醫護人員士氣，尤其當中許多人看到自己同事的電腦斷層掃描後，士氣都被「摧毀了」。

一名醫生表示，「這也是為什麼我們一直呼籲外界多捐一點醫療設備，特別是防護衣」，他說，「我們有太多醫護人員因為防護不足生病。」

武漢大學人民醫院呼吸道疾病專家余昌平醫師也在1月14日出現發燒症狀，之後確診染病，他說不清楚自己是在何時染上病毒，因為每天都要接觸很多病患，感染機率很高。余昌平在1月17日和部門另一位同事一起住院治療。

紐約哥倫比亞大學梅爾曼公衛學院（Mailman School of Public Health）感染與免疫中心主任李普金（Ian Lipkin）表示，醫護人員就算穿戴防護用具，感染風險仍高，原因在於醫生及醫護和病人有非常親近的關係，有時候他們防護設備穿戴得晚，有時候無意間暴露在空氣中，這都讓醫護人員面臨極高的風險。除此之外，醫護人員免疫力也可能受到抑制，「因為他們實在累壞了，身上的病毒數量可能更大。」

目前尚不清楚是否有任何病患受醫護人員感染。

另一名武漢大醫院醫師指出，同仁相繼病倒，武漢醫護人員嚴重短缺，他粗略估算，每100名醫生、護士只能照看100張普通病床、16張加護病床，如果他們都生病了，代表他們要額外占用100張病床，他們也沒有能力照顧原先負責的100張病床，醫院瞬間就損失了照顧200張病床的能力。

「這也解釋了為何官方要持續送醫護人員進入武漢，並不只是因為病床不夠，更是因為醫護人手真的不足」，這名醫生說。

北京當局目前已從其他省分動員約10,000名醫生、護士前往武漢支援。

(中時電子報)