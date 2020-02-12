聯電(2303)持續增加大陸晶圓代工投資，旗下中國大陸12吋晶圓廠聯芯計畫展開第二階段擴產，將由中國大陸子公司和艦以自有資金增資聯芯人民幣35億元，約5億美元。聯電今股價小開低，早盤在平盤16.7元附近狹盤。

聯電表示，和艦增資聯芯主要因應聯芯持續增產，初步規劃聯芯明年中產能將自目前的月產1.85萬片，擴增至2.5萬片規模。

聯電於日前法說會中表示，規劃今年總資本支出將約10億美元；此次和艦參與聯芯增資，即是運用今年規劃的10億美元資本支出支付。聯電今年整體資本支出10億美元，高於去年的7億美元。其中，85%的資本支出將用於12吋廠，15%的資本支出用於8吋廠。

聯電集團於2014年與廈門市政府等合作，在廈門投資建立聯芯12吋晶圓廠，2016年開始投產，聯電集團持股逾六成。根據聯電公告，聯芯現階段實收資本額約人民幣126.97億元，此次增資人民幣35億元，由聯電集團透過和艦全數認購。在本次參與增資之後，聯電集團投資聯芯總金額約人民幣117.81億元。

聯芯成立以來尚未獲利，根據聯電公告，聯芯最近一年度財報虧損約人民幣25.71億元。

(時報資訊)