網約車平台Lyft上季營收首度突破10億美元，但實現獲利的步伐不如其最大競爭對手，周二盤後股價下挫5.64%，報50.90美元。

今年截至周二公布財報前，Lyft股價已經上漲逾25%，表現遠優於標普500指數於同一期間的上漲3.8%

Lyft去年第四季營收年增52.3%，首次突破10億美元，達到10.2億美元，優於市場預期的9.84億美元。惟單季仍淨虧損3.56億美元，每股虧損1.19美元。經調整後每股虧損41美分，低於市場預估的每股虧損53美分。

Lyft維持於2021年底實現經調整後EBITDA獲利的預測不變。其主要競爭對手優步（Uber）上周宣布可望提前一年，於2020年底轉虧為盈。

Lyft預期今年首季營收介於10.55億～10.6億美元，全年營收介於45.8億～46.5億美元。分析師的預測分別為10.47億美元與46億美元。

(時報資訊)