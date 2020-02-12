大陸武漢新冠肺炎病毒持續升溫，而蔡政府的防疫措施到底做得好不好？就有媒體昨晚公布最新民調，結果出爐後也讓韓粉紛紛表示，「臉書明明罵聲一片，兩岸全面斷三通是要南北韓化？」。

據「ETtoday新聞雲」11日公布最新民調統計結果，對於「是否認同口罩禁止出口的措施？」有高達81.8%表示支持，(含62.5%非常支持，19.3%還算支持)，另外，不支持的民眾則也有14.4%，(含8.8%的人不太支持，5.6%非常不支持。

另外，該民調也針對陸委會日前宣布暫停兩岸近千航班以及小三通做調查，「若2019新冠病毒未來嚴重擴散後，是否會支持兩岸交通應全面終止？」，有高達87.0%民眾認為若嚴重擴散，兩岸交通應全面終止(含61.1%非常認同、25.9%還算認同)，表示不認同的僅有9.9%(含7.4%不太認同、2.5%非常不認同)。

此次民調係由「ETtoday新聞雲 民調中心」，負責問卷設計調查、統計分析。調查期間為2月5日至10日，以台閩地區年滿20歲以上成年人為調查範圍，調查方式以「手機簡訊」進行，回收有效樣本數2010份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.19%。

有批踢踢網友在看完該民調後表示，「臉書明明罵聲一片」、「口罩的原料大部分是從中國大陸進口的，現在禁止口罩出口，但原料的把柄在人家手上，要禁出口很好笑」、「兩岸全面中斷交通，蔡政府是在想甚麼？」、「兩岸斷航是要南北韓化？」。

但也有網友緩頰呼籲「口罩已經不太夠了，還是把口罩留給第一線人員吧」、「禁的太慢，現在斷航有點晚了」。

(中時電子報)