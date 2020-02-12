大聯盟春訓明日展開，紅襪隊很忙，剛送走貝茲、普萊斯兩大球星，降低團隊薪資，又趕在今（12）日正式宣布由板登教練羅尼克（Ron Roenicke）出任臨時總教練，接替前教頭柯拉的遺缺，羅尼克也是統一獅洋將羅里奇的叔叔。

紅襪球團辦公室高層布倫（Chaim Bloom）表示，由羅尼克接任總教練已是定局，但目前大聯盟還在調查「偷暗號事件」，紅襪球團為表尊重，因此先在羅尼克職務上增添「臨時」二字，等調查結束，就會任命他為第48任總教練。

紅襪球團強調，這不是擔心羅尼克涉及偷暗號事件，純粹是尊重大聯盟的調查，等結果出爐後羅尼克就會真除，大聯盟的調查報告這幾天就會公布。

羅尼克的教練生涯長達30年，紅襪隊對於他與其團隊的能力相當信任，紅襪球團強調，「沒理由認為羅尼克會被牽連，但大聯盟的調查尚未完成，我們無法確定最後結果，因此必須尊重正在進行的調查。」

太空人隊偷暗號事件爆發後，紅襪隊總教練柯拉在1月15日與球團商議後緊急請辭獲准，他在2017年擔任太空人隊板凳教練，協助球隊贏得當年世界大賽冠軍；2018年獲聘為紅襪隊總教練，又率隊登上世界大賽王座，被認為嫌疑重大，因此紅襪決定與他切割，教頭職務懸缺將近1個月。

(中時 )